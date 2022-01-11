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Denizli'de eğitime kar engeli

Denizli'de eğitime kar engeli
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin yarın uzaktan devam edileceği belirtildi.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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