Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
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Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

29.10.2020 20:13 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:16
Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

Denizli'nin Çameli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, pozitif vakalara rastlanan Yeşilyayla Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği mahalleye giriş ve çıkışların 14 gün süresince kapatıldığı, sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığına ekiplerinin mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermediği belirtildi.

İş makineleri yardımıyla mahallenin diğer komşu mahallelere olan bağlantı yolları da kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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