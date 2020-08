Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında, nereli? Deniz Can Aktaş boyu, kilosu Avlu dizisi ile tanınan genç oyuncu Deniz Can Aktaş dizileri sevneleri tarafından araştırılıyor. İstanbul'da doğan Aktaş, Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İşte, Deniz Can Aktaş biyografisi...

Deniz Can Aktaş, Avlu dizisinde canlandırdığı Alp karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak oyunculuğa 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar projesiyle adım attı. Son olarak Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara dizisi ile izleyenler karşısına çıkıyor. DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR? Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbullu oyuncu Deniz Can Aktaş, aslen Kastamonu İnebolu'ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur ve kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım attı. Star TV'de yayımlanan Avlu adlı dizide Alp Öztürk karakterine hayat veren Aktaş, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur. Son olarak da Menajerimi Ara'da yer aldı. 2020 - Menajerimi Ara (Dizi) 2019 - Aşk Ağlatır (Dizi) 2018 – Avlu (Alp) (TV Dizisi) 2017 – Nerdesin Birader (Ali) (TV Dizisi) 2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Ronaldo Burak) (TV Dizisi) 2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin) (TV Dizisi)