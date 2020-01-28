Deniz Baykal, hastaneden taburcu edildi
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Deniz Baykal, hastaneden taburcu edildi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

28.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:59
Deniz Baykal, hastaneden taburcu edildi

CHP , solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, çarşamba günü, Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Antibiyotik tedavisinin ardından Deniz Baykal'ın, bugün taburcu edildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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