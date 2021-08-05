Demir Kadın Neslican Filmi
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Demir Kadın Neslican Filmi

Demir Kadın Neslican Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Demir Kadın Neslican filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Demir Kadın Neslican filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Demir Kadın Neslican, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu ediyor. Kanser teşhisi konmasıyla başlayan zorlu tedavi süresinin aktarıldığı filmde, Neslican'ın bu süreçte yaşadıkları, yaşama tutunma mücadelesi gözler önüne seriliyor.

Yönetmen: Özgür Bakar

Senaryo: Nalan Merter Savaş

Oyuncular: Naz Çağla Irmak, Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Demir Kadın Neslican

Yapımcı Firma: BKS Yapım

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ ENM

Vizyon Tarihi: 07.01.2022

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Kaynak: InterSinema.com

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