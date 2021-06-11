Defineciler 3 bin rakımdaki mağarayı tahrip etti
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Defineciler 3 bin rakımdaki mağarayı tahrip etti

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Yerel

Defineciler 3 bin rakımdaki mağarayı tahrip etti Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) adına Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında Gürpınar ilçesinde başlatılan arkeolojik yüzey araştırmasında 3 rakımdaki mağarada definecilerin tahrip ettiği alanlarla karşılaştılar.

Defineciler 3 bin rakımdaki mağarayı tahrip etti

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) adına Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında Gürpınar ilçesinde başlatılan arkeolojik yüzey araştırmasında 3 rakımdaki mağarada definecilerin tahrip ettiği alanlarla karşılaştılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle Van'ın Gürpınar ilçesi, "Van İli Gürpınar İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması" Bakanlığımız ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında arkeolojik yüzey araştırması başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesine bağlı Yedisalkım (Put) Mahallesi'nde 3 rakımımda bulunan mağaralardaki kaya resimleri incelemeye giden heyet, kaçak define avcıların tahribatı ile karşılaştılar.

Mağaranın kaçak defineciler tarafından kazılmasının büyük üzüntü verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çavuşoğlu, "Bu çok üzücü. Gerçekten definecilerin burada herhangi bir şekilde altın bulma ihtimalleri yok. Ama birilerinin maalesef söylemesi ya da işte orada 'altın vardır' gibisinden ifadelerin insanları buraya taşıyor. Üzücü bir şey. Çünkü bunlar bizim taşınmaz kültür mirası içerisinde çok önemli unsurlar. Bunların bizim yeni bir belgeleme ile birlikte turizme kazandırılması çünkü bu dünya literatüründe biliniyor. Bunları bizim mutlaka korumamız lazım. Köylülerimiz sağ olsun yani koruduklarını bize söylediler ama dışarıdan geldikleri için hani bunu da engellemek biraz zor" dedi.

Defineciler 3 bin rakımdaki mağarayı tahrip etti
Defineciler 3 bin rakımdaki mağarayı tahrip etti
Defineciler 3 bin rakımdaki mağarayı tahrip etti
Defineciler 3 bin rakımdaki mağarayı tahrip etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz

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