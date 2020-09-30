Davayı kaybeden çift, husumetlisinin aracını ve evini taşladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Davayı kaybeden çift, husumetlisinin aracını ve evini taşladı

30.09.2020 09:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:15
Davayı kaybeden çift, husumetlisinin aracını ve evini taşladı

Bursa'da, açtıkları silahlı tehdit davasını kaybedince hasmının evini taşlayan karı koca hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bursa'da, açtıkları silahlı tehdit davasını kaybedince hasmının evini taşlayan karı koca hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bir arazi satışı için anlaşan F.Ö. ve M.Ö. ile A.Y. arasında 25 bin liralık komisyon nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

Satışın ardından A.Y'yi merkez Nilüfer ilçesindeki ağaçlık alana çağıran çiftle A.Y. arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine aldığı komisyonu iade eden A.Y, iddiaya göre silah teşhirinde bulundu.

Çiftin şikayeti üzerine 29. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada A.Y, somut delile ulaşılamadığı gerekçesiyle beraat etti.

Arabasını ve evini taşladılar

F.Ö. ve M.Ö, davanın ardından A.Y'nin evinin önünde hakaretler ederek arabasını ve evini taşladı.

Söz konusu saldırı anları sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

A.Y'nin avukatı Fırat Karayaka, AA muhabirine, müvekkilinin can güvenliğinin tehdit edildiğini belirterek, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Mert Fırat Ebru Şallı Ercan Kesal İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Davayı kaybeden çift, husumetlisinin aracını ve evini taşladı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 09:19:38. #1.14#
title