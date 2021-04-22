Danimarka'da Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi protesto edildi
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Danimarka'da Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi protesto edildi

Danimarka'da Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi protesto edildi
Anadolu Ajansı / Davut Çolak - Haberler | Güncel

Danimarka'da, Suriyeli mültecilerin geri gönderilmeleri için gösteri düzenlendi.

Danimarka'da, Suriyeli mültecilerin geri gönderilmeleri için gösteri düzenlendi.

Başkent Kopenhag'da Christiansborg Sarayı Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etti.

Gösteride konuşmacılar arasında oturma izinleri iptal edilen Suriyeli mülteciler de yer aldı.

Danimarka'da Mülteci Temyiz Kurulu, aralık 2019'da Suriye'nin başkenti Şam ve kırsalındaki bölgelerin güvenli olduğu yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine Şam ve kırsalından Danimarka'ya gelen Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini yenilemeyen ve iptal etmeye başlayan Danimarka, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderme kararı alan ilk ve tek Avrupa ülkesi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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