Daday'da kütüphaneler eşgüdüm toplantısı yapıldı

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Daday'da kütüphaneler eşgüdüm toplantısı yapıldı

Daday'da kütüphaneler eşgüdüm toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesinin koordineli olarak ilçelerde düzenlediği Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı, Daday'da yapıldı.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesinin koordineli olarak ilçelerde düzenlediği Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı, Daday'da yapıldı.

Daday İlçe Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Göçmen, Daday İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ayhan Yılmaz olmak üzere 19 ilçenin kütüphane müdürü katıldı. Kütüphanelerin sorunları ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaların görüşüldüğü toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi. - KASTAMONU

Daday'da kütüphaneler eşgüdüm toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti
Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı İbrahim Selim Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Diego Erol Bulut Arda Turan Metin Oktay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Daday'da kütüphaneler eşgüdüm toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:39:50. #1.15#

title