Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir kaç yaşında, nereli?

Türk gazeteci, sunucu ve yazar olan Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

En son Youtube üzerinden yaptığı videolar ile çok konuşulan Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir kaç yaşında, nereli?

CÜNEYT ÖZDEMİR KİMDİR?

Cüneyt Özdemir, 8 Şubat 1970, Ankara doğumlu Türk gazeteci, sunucu ve yazar. CNN Türk'te 5N1K programını sunmakta ve kişisel YouTube kanalında gündeme dair içerikler hazırlamaktadır. 8 Şubat 1970'te, Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Yükseliş Koleji'nde, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun oldu. 1990'dan itibaren basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. 1992'de muhabir olarak çalışmaya başladığı Mehmet Ali Birand'ın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı, 32. Gün haber programında 8 yıl zarfında genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde bulundu. 1993'te British Council bursu ile Londra'da kaldı. ATV ana haber bülteni içinde "Cüneyt'in Büyüteci" başlıklı bölümü hazırladı. Bir yıl süreyle Siyaset Meydanı programının yönetmenliğini yaptı. 1996'dan itibaren uluslararası savaş bölgelerinden muhabirlik yaptı. Lübnan-İsrail sınırından, Kuzey Irak'tan ve Afganistan'dan haberler ve programlar hazırladı. 1999'da CNN Türk'ü kuran kadronun içerisinde yer aldı. 2003'te Irak işgalini muhabir olarak izedi. 2000 yılından beri, bir dönem Soner Yalçın ile birlikte sunduğu "5N1K" başlıklı haber programını hazırlayıp sunmaktadır. Günlük yayınlanan "5N 1K" başlıklı haber programı, Türkiye'nin bütün saygın ödüllerini topladı. 3 kez Altın Kelebek, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Mahmut Dikerdem Ödülü, iki kez Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından "Oradaydım" "En iyi belgesel Tv oscarı" ve "5N 1K" da "CNN Türk TV Oscar"ı ödülünü aldı. 3 Kasım 2014 tarihinden itibaren Kanal D ana haber bülteninin sunuculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi ve 7 Ağustos 2015'te görevinden ayrıldı. Aynı yıl "Sezen'li Yıllar" adlı konser serisinin yönetmenliğini de yaptı. 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Bir Millet Direniyor" ve New York izlenimlerini yazdığı "Suskunluk Dağının Zirvesinde" kitaplarını yayınladı. CNN Türk kanalının New York temsilciliğini üstlendi ve New York'ta kaldı. 2017 yılında Rıza Sarraf davasını başladığı ilk günden son güne kadar mahkeme salonunda takip etti ve duruşmalar ardından yaptığı canlı yayınlar ve hazırladığı özel dosyalarla olayı haberleştirdi. Özdemir, New York'ta takip ettiği Rıza Sarraf davası ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "en iyi TV haber programcısı" ödülünü kazandı. 2018 yılında "Günebakan: Yaz güneşinde kurutulmuş kelimeler" adında deneme kitabını yayınladı. 2019 yılının başında Venezuela'daki iç karışıklığı ve darbe girişimini takip etmek için Karakas'a gitti ve Nicolas Maduro ile bir mülâkata imza attı.[6] Özdemir bu röportajıyla Nicolas Maduro'nun darbe girişiminden sonra görüştüğü ilk muhabir oldu. Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında dünya gündemini yorumladığı yayınlar yapmaya devam ediyor.

CÜNEYT ÖZDEMİR KİTAPLARI, BELGESELLERİ

Belgesel

Kız Kulesi Efsanesi

Meşin Yuvarlağın Türkiye Serüveni

Festival

Araba Sevdası

Herkesin Babasının Anlatacak Bir Hikâyesi Var

Paranın Serüveni

Suya Vurulan Altın Kelepçe

Dizi

Sağır Oda (yapımcı)

Kurtlar Vadisi (Konuk Oyuncu 60.bölüm)

Tv programı

32. Gün

5N1K

Siyaset Meydanı

Soruyorum

Fark Yaratanlar

Sıra Dışı Bir Gün

Kitap

Komutan'ın Şüpheli Ölümü, 'Eşref Bitlis Olayı' - İletişim yayınları

Ruh Hali - Parantez yayınları (Denemeler)

Reytingsiz Sohbetler

Kız Kulesi Efsanesi

Düşsesi (Denemeler)

Onlarlaydım Ama Onlardan Değildim (Irak işgali)

Flu (Denemeler)

Cehennem Kafesi (Guantanamo)

Ah Benim Yarım Aklım (Şiir)

Önemli İşler Dairesi

Eğlencesini Yitiren Ülke

Suskunluk Dağının Zirvesinde

Bir Millet Direniyor: 15 Temmuz Tanıklıkları

Günebakan: Yaz Güneşinde Kurutulmuş Kelimeler