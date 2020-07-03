Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında TRT baskınını yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'un... Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında TRT baskınını yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'un "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında TRT baskınını yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'un "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Poshor'un ayrıca, 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi azmettirici sıfatıyla "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından bin 512 yıla kadar hapsi istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA