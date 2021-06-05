Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilometreye ulaşmış durumdayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilometreye ulaşmış durumdayız"

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilometreye ulaşmış durumdayız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ulaştırma ve alt yapı bakanı Adil Karaismailoğlu Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Ankara-Sivas YHT projesi şantiyesinde incelemelerde bulunmak için hızlı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilometreye ulaşmış durumdayız"

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ulaştırma ve alt yapı bakanı Adil Karaismailoğlu Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Ankara-Sivas YHT projesi şantiyesinde incelemelerde bulunmak için hızlı trenle Yozgat'a geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çok uzun zamandan beri yatırımları ve çalışmaları devam eden yüksek hızlı tren, hamt olsun Ocak 25'den bu yana test sürüşlerini de devam ettiriyor. Bugün de o test sürüşlerinden birini sayın bakanımız ve vekillerimizle birlikte gerçekleştirdik. Son derece konforlu, son derece rahat, son derece hızlı. Yani burada Ankara'ya istediğiniz zaman, ihtiyaçlarınızı karşılamak için veya gezmek için gidebileceğiniz, çay içmeye bir dostunuzu ziyaret etmede rahatlıkla gidip gelebileceğiniz bir konforu yakaladığınız test sürüşünü yaptık. Test sürüşleri sertifikasyon çalışmaları tamamlandığında tiren seferlerine başlıyor olacak. İlk etapla Balışeyh kısmından itibaren olan bölüm tam kapasite, önümüzdeki bir yıl içerisinde ise Ankara-Yozgat ve Sivas hattı tam kapasite çalışmaya başlıyor olacak inşallah" dedi.

Oktay, "Şuana kadar hamd olsun demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilo metreye ulaşmış durumdayız. Bunun yanında bin 200 kilometrede yüksek hızlı tren ağımız var. Bunun ne olduğunu ifade etmek adına sadece şunu söylüyorum. Birileri başka algı operasyonları ile uğraşıyorlar ya biz yolumuza devam ediyoruz. Durmak yok yola devam demek için bugün memleketimizdeyiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilometreye ulaşmış durumdayız'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilometreye ulaşmış durumdayız'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilometreye ulaşmış durumdayız'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilometreye ulaşmış durumdayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

Ankara'da zincir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının market görevlisiyle yaşadığı arbede kamerada
Ankara'da zincir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının market görevlisiyle yaşadığı arbede kamerada
Ankara'da iş merkezinde yangın
Ankara'da iş merkezinde yangın
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Gervinho Mert Günok Şenol Güneş Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilometreye ulaşmış durumdayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 14:31:59. #1.16#

title