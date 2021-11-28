Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum."
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da...
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün...
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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