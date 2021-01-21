Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, siz kimin ve neyin militanısınız"
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, siz kimin ve neyin militanısınız"

21.01.2021 13:32 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:02

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na İstanbul'dan video konferansla katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na İstanbul'dan video konferansla katıldı.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, siz kimin ve neyin militanısınız'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, siz kimin ve neyin militanısınız'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, siz kimin ve neyin militanısınız'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, siz kimin ve neyin militanısınız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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