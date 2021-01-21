Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, siz kimin ve neyin militanısınız"

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na İstanbul'dan video konferansla katıldı.