Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

02.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:01
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.


Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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