Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

14.10.2019 20:01

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Kaynak: AA