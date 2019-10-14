Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

14.10.2019 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Kaynak: AA
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