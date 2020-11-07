Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten