Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliğine de değinildi. Erdoğan ve Putin, görüşmede, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.