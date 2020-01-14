Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Moskova'dan ayrılan Libyalı General Halife Hafter'in Moskova'dan kaçtığını adeta masada yalan darbesi yaptığını söyledi.

14.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:27

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'dan ayrılan Libyalı General 'in Moskova'dan kaçtığını adeta masada yalan darbesi yaptığını söyledi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı'
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