: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı'

14.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:27

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Moskova'dan ayrılan Libyalı General Halife Hafter'in Moskova'dan kaçtığını adeta masada yalan darbesi yaptığını söyledi.View on euronews

Haber Videosu