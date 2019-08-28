Çubuk Kaymakamı Sezer'e "veda yemeği"

28.08.2019 10:20

Mülkiye Müfettişliği görevine atanan Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer için veda yemeği düzenlendi.

Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası öncülüğünde Çubuk'taki bir lokantadaki veda yemeğine Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Almış, Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Reşat Neşeli, Çubuk Bürokratlar, Sanayiciler ve İş Adamları Dernek Başkanı Yasin Özen, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk-İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli, Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Veli Demir ve davetliler katıldı.

Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Reşat Neşeli, Çubuk Kaymakamı Sezer'in kısa sürede büyük işlere imza attığını kaydederek, "Biz Sayın Kaymakamımızdan çok memnunduk. Kararları çok hızlı alıyor ve aldığı kararları hızlı bir şekilde uygulamasını yaptırıyordu. Biz kendisini 'Jet Kaymakam' olarak hatırlayacağız. İlçemize jet gibi geldi, jet gibi hızlı işler yaptı ve kısa süre kaldığı ilçemizde jet hızıyla gidiyor" dedi.

Birlikte uyum içerisinde çalıştıkları Kaymakam Sezer'i ilçe halkının çok sevdiğini ifade eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Sezer'e yeni görevinde başarı diledi.

Kaymakam Sezer ise ilçede bir yıl görev yaptığını ifade ederek, "İlçe için yapılması gereken hizmetleri en iyi şekilde hizmet ettik. İlçe halkı ile her zaman irtibatlı oldum. Sizlerden ayrılmak gerçekten zor ama görev gereği ayrılmak zorundayım ama Çubuk'un yanımda ayrı bir özelliği var. Her zaman gönlüm sizlerle olacaktır." dedi.

Kaynak: AA