CS:GO'ya Squid Game modu geliyor!

Birçok Squid Game oyunu yapıldı veya oyun içerisine mod olarak eklendi. Bunların arasında Roblox, Crab Game gibi oyunlar gözükürken şimdi ise Counter Strike Global Offensive'in özel sunucularına topluluk haritası olarak geliyor.

Squid Game, Eylül 2021'de piyasaya sürülmesinden bu yana çok büyük bir başarı elde eden Netflix yapımı bir Kore dramasıdır.

Counter Strike Global Offensive'in workshop haritalarında arkadaşlarınızla eğlenmek için birçok harita bulunmaktadır. Bunların arasına da Squid Game eklendi. Güney Kore TV Şovu "Kalamar Oyunu"na dayanan bir harita. Bu haritada, her birini geçmek için bir beceri ve biraz şansa ihtiyacınız olacak altı zorluğun üstesinden gelmeniz gerekecek.

Kırmızı Işık, Yeşil Işık - her ekstra hareket için oyuncunun ölebileceği bir alanı geçmelisiniz.

Cookie - bir şekerin şeklini kesmeniz gereken oyun.

Tug of War - burada isim kendi adına konuşuyor. Oyuncular takımlara ayrılır ve altta olmamak için ipi hızla çekmeye başlar.

Marbles - eski bir çocuk oyunudur. Bir oyuncu bahis yapar ve ayrıca rakibin bahsini tahmin etmeye çalışır.

Cam Kiremit Oyunu - sıradan ve temperli camdan oluşan küçük bir köprüdür. Temperli camın üzerinden atlamak sizi doğrudan zafere götürürken, normal cam diğer tarafa biletiniz olacaktır. Kalan oyuncular köprünün kenarına ulaştıktan sonra, işte "Kalamar Oyunu Değil" adlı son aşama geliyor. Oyuncular bıçak alır ve sadece bir kazananın ortaya çıkacağı bir dövüşe çıkarlar.

CS:GO Squid Game, released in workshop NOW!



Few month of work, all FULLY working gamemodes from original show!



Check it out here: https://t.co/ZS0OI52S6H pic.twitter.com/n8LmRVeL1A