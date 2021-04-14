Covid-19 servisinde hemşirelerin ilk iftarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid-19 servisinde hemşirelerin ilk iftarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Covid-19 servisinde hemşirelerin ilk iftarı

Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 servisinde çalışan sağlık çalışanları ilk iftarlarını görevlerinin başında yaptı.

Ankara'da yaşayan kardeşi koronaya yakalanan adam İstanbul'da temaslı olarak karantinaya alındı
Ankara'da yaşayan kardeşi koronaya yakalanan adam İstanbul'da temaslı olarak karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan yeni tedbirlerle ilgili yorum: Kısmi kapanma yetmez
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan yeni tedbirlerle ilgili yorum: Kısmi kapanma yetmez

Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 servisinde çalışan sağlık çalışanları ilk iftarlarını görevlerinin başında yaptı.

Ülkemizi ve Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs, her geçen gün çoğalarak yayılmaya devam ediyor. Hastanelerde ortalamanın üstünde bir yoğunluk oluşurken, sağlık çalışanları yoğun iş tempolarının yanında oruç ibadetlerini yerine getiriyorlar. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sağlığı elveren kişilerin yerine getirdiği oruç ibadetini hastanelerdeki yoğun mesailerine rağmen devam ettiren sağlık çalışanları, ilk iftarlarını hastanede yaptı. 24 saatlik mesaileriyle hem sahuru hem de iftarı hastanede yapan hemşireler, artan vaka sayılarıyla ağır koşulların devam ettiğini belirtti.

"Çocuklarım 2 hafta karantinada kaldığı için gidip görmem zor oldu"

Son 1 yıldır yoğun tempoyla çalışan sağlık çalışanları ilk iftarlarını da ailelerinden uzakta yaptılar. Buruk sevinci yaşayan 2 çocuk annesi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Hemşire Aslı Öztürk, "Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Çok yoğunuz hastane olarak. Bir şekilde ibadetimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok fazla yatış almaya başladık ve özellikle genç hastalarımız çok fazla. Yoğun bakıma götürdüğümüz hasta sayısı da çok fazla oluyor. Böyle zorluklar yaşıyoruz. Yaklaşık bir senedir ailemizden uzağız. Uzak yerde oldukları için gidip göremiyoruz. Onun zorluğu var. Aynı şekilde çocuklarımıza karşı de böyle. Çocuklarım 2 hafta karantinada kaldığı için gidip görmem zor oldu. Gerçekten zor şartlarda çalışıyoruz. İbadetimizi bir şekilde devam ettiriyoruz. Burada çok fazla zorluklar var. Sürekli ayaktayız ve kıyafet değiştiriyoruz. Sürekli maske takıyoruz. Fakat bir şekilde oruç tutmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hem sahuru hem iftarı hastanede yapıyoruz"

Uzun mesai saatleri sebebiyle zorlu geçen ramazan günlerinde ibadetlerine devam ettiklerini belirten hemşire Hülya Savat şunları söyledi:

"Yani ibadetimizi zor şartlar altında yerine getirmeye çalışıyoruz. Zorlanıyor muyuz evet ama devam ediyoruz. Vaka sayılarımız da arttı. Genç hasta sayılarımız ve yoğun bakıma giden hasta sayılarımız arttı. Bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz ama gerçekten çok zorlanıyoruz. 24 saat çalışıyoruz. Hem sahuru hem iftarı hastanede yapıyoruz." - ESKİŞEHİR

Covid-19 servisinde hemşirelerin ilk iftarı
Covid-19 servisinde hemşirelerin ilk iftarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Türker Ertürk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Ajda Pekkan Hande Erçel Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Covid-19 servisinde hemşirelerin ilk iftarı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:37:38. #1.16#

title