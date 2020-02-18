Covid-19: Koronavirüs, Çin'de yürütülen kapsamlı araştırmaya göre yaşlılar için çok daha tehlikeli

18.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:20

Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüsle ilgili olarak yürütülen ve 44 bin vakanın değerlendirildiği kapsamlı araştırmaya göre, hastalananların yüzde 80'i gribi hafif atlatıyor ama yaşlılar ve hastalar için risk çok daha büyük.

Çin Salgın Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi tarafından yürütelen araştırma sağlık personelinin de yüksek bir risk grubu olduğuna işaret ediyor.

Hastalığın ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde hastalığa yakalanan bir hastane yöneticisi bugün yaşamını yitirdi.

51 yaşındaki Liu Jiming, hastalıkla mücadelede büyük rol oynayan hastanelerden biri olan Vuhan hastanesinin yöneticisiydi. Liu, bugüne kadar koronavirüse yakalanarak ölen en üst düzey sağlık görevlisi oldu.

Vuhan'ın içinde yer aldığı Hubei ise Çin'de hastalıktan en çok etkilenen eyalet.

Bugün açıklanan rapora göre, hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm vakalarının oranı ülkenin diğer bölgelerinde yüzde 0,4 iken Hubei eyaletinde yüzde 2,9'a yükseliyor.

Ortalaması alındığında ülke genelinde koronavirüse yakalananların ölüm oranı yüzde 2,3 olarak belirlendi.

Çin yetkililerinin en son açıklamalarına göre bugün itibariyle hastalığa yakalananların sayısı 72 bin 436, ölenlerin sayısı ise 1.868.

Yetkililer son bir gün içinde 1.886 kişinin daha hastalığa yakalandığını ve 98 kişinin öldüğünü de açıkladılar. Bu vakaların tamamına yakını (1.807 vaka ve 93 ölüm) salgının merkezi sayılan Hubei eyaletinde yaşandı.

Şu ana kadar hastalananlardan 12 bin kişinin ise tamamen iyileştiği açıklandı.

Araştırma bize hangi bilgileri veriyor?

Çin hükümetince hazırlatılan araştırma, 11 Şubat itibarıyla saptanmış 44 bini aşkın Covid-19 vakasını değerlendiriyor.

Sonuçlar salgına yol açan virüsün özellikleri, yayılma hızı ve yolları hakkında yapılan saptamaları büyük ölçüde doğrularken, tam olarak 44 bin 672 vaka hakkındaki bütün detayları içeriyor.

Bu vakaların yüzde 80,9'unun hastalar tarafından hafif atlatıldığı, yüzde 13,8'inin ağır ve yalnızca yüzde 4,7'sinin çok ağır geçtiği tespit edildi.

Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görüldü.

Hastalığın kadın ve erkekleri de farklı etkilediği anlaşılıyor. Araştırma, erkeklerde ölüm oranının yüzde 2,8 kadınlarda ise yüzde 1,7 olduğunu ortaya koydu.

Araştırma ayrıca virüsü aldığı sırada başka bir hastalığı olan kişilerin de ölüm riskinin yükseldiğini tespit etti. Bu konuda en riskli grup kalp rahatsızlıkları olanlar. Onları diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izliyor.

Beklenebileceği gibi sağlık personelinin de risk grubu olduğu saptanıyor. Araştırmanın kapsadığı son gün olan 11 Şubat itibariyle 3 bini aşkın sağlık personelinin hastalığa yakalandığı ve bunlardan 5'inin öldüğü kaydedildi.

13 Şubat itibariyle Çin tanı konmuş hasta kriterini daha önce "doğrulanmış vakalar"dan ayrı tutulan "teşhis konmuş vakalar"ı da katarak genişletti.

Bundan sonrası hakkında ne söylenebilir?

Çin'de yapılan araştırma geleceğe de bakıyor ve "salgının belirtilerinin görülüş eğrisinin" 23 ila 26 Ocak tarihlerinde zirve yaptığını ve 11 Şubat'tan itibaren de düşüşe geçtiğini kaydediyor.

Araştırma, salgının hızındaki genel yavaşlamanın, bazı kentlerde uygulanan tecrit politikası, bilgilendirme ve her alanda teyakkuza geçilerek oluşturulan hızlı müdahalelerin işe yaradığına işaret ettiği sonucuna varıyor.

Fakat, araştırmayı yürüten uzmanlar, karantinanın hafifletilmesiyle insanların yavaş yavaş normal hayatlarına dönmeleriyle hastalığın bir daha canlanma tehlikesine karşı da hazırlıklı olmak gerektiği uyarısında bulunuyorlar.

Çin yetkilileri, salgınla mücadele sürecinde virüsün ilk orta çıktığı Hubei eyaletinin en büyük kenti Vuhan'ı ve eyaletin genelini karantinaya almış ülke çapında seyahate sıkı kısıtlamalar getirmişti.

Lüks yolcu gemilerinde durum ne?

Virüs, hastalığın ortaya çıktığı kesinleşen iki lüks yolcu gemisi yoluyla Çin dışındaki ülkelere de yayıldı.

Diamond Princess adlı yolcu gemisi 3 Şubat tarihinde, Hong Kong'lu bir kişide hastalığın teşhis edilmesi ardından Japonya'nın Yokohama limanında karantinaya alındı.

Karantina sürecinde gemide bulunan 3700 yolcu ve mürettebattan 450'sinde hastalık ortaya çıktı.

Bugün Güney Kore de Çin'deki vatandaşlarını tahliye eden ülkelere katılıyor. Daha önce Kanada, ABD, Avustralya, Türkiye, İngiltere, İsrail gibi bir çok ülke yolcularını Çin'den tahliye etmişti.

MS Westerdam adlı bir diğer yolcu gemisi ise içinde virüs taşıyan hastalar olabileceği endişesiyle Asya'da birçok limandan geri çevrildi.

Sonunda gemide hiç kimse hastalanmayınca Kamboçya'nın Sihanoukville Limanı'na demirlemesine izin verildi.

Karantina uygulanmadı ve gemiden inen yolcular bizzat Kamboçya Başbakanı Hun Sen tarafından karşılandı.

Ne var ki günler sonra bu geminin yolcularından bir kadının Malezya'ya gittiği ve burada hastalandığı ortaya çıktı. Şimdi sadece Malezya ve Tayland değil ABD ve Kanada'ya kadar bir çok farklı ülkeye yayılmış olabilecekleri düşünülen yolcuların izinin sürülmesine çalışılıyor.

Birçok ülke bu geminin yolcularına giriş izni vermeyeceğini açıkladı.

Şu anda MS Westerdam gemisinde halen 255 yolcu ve 747 mürettebat var. 400'den fazla yolcu ise Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki bir otelde test sonuçlarını bekliyor.