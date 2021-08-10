Çorum'da şehirler arası otobüslere sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da şehirler arası otobüslere sıkı denetim

Çorum'da şehirler arası otobüslere sıkı denetim
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Çorum'da şehirler arası seyahat eden otobüsler, sıkı denetime tabi tutuldu.

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Çorum'da şehirler arası seyahat eden otobüsler, sıkı denetime tabi tutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan kentte otobüs kazası yaşanmaması için sürücü ve yolculara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, şehirlerarası otobüs sürücülerine alkol muayenesi yaptıktan sonra evraklarını inceledi. Yolcular da emniyet kemeri ve maske kullanımı konusunda denetlendi.

Denetim sonrasında ekipler, yolculara çikolata ikramında bulundu.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, sürücülerden yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarmalarını istedi.

Emniyet kemerinin can güvenliği için son derece önemli olduğunu belirten Demir, "Allah korusun, kaza olduğunda tek kurtuluşumuz emniyet kemeri. Yolcularımızı uygun bir dille uyarıp, kemer takmalarını sağlayalım." dedi.

Sürücüleri de uykusuz, yorgun ve alkollü şekilde yola çıkmamaları konusunda uyaran Demir, "Kurallara uyalım, uykumuz gelirse tereddüt etmeden dinlenme yerine otobüsü çekelim. 50 tane can taşıyorsunuz. Sorumluluğu size ait." diye konuştu.

Demir, Çorum'da 7 ayda 25 bin otobüsün denetlendiğini, denetimlerin kaza sayılarına yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Denetimler sayesinde ilimizdeki kaza sayılarında büyük düşüş var. Son günlerde denetimlerimizi daha da artırdık. Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ilave bir ekip daha görevlendirdik. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Otobüsteki yolcuların da mutlaka emniyet kemeri kullanması gerekir. Emniyet kemeri olası bir kazada yaşama şansını yüzde 40 artırıyor. Onun için lütfen emniyet kemerlerini takalım. Gerekirse birbirimizi nazikçe uyaralım. Emniyet kemeri ve maske bizim için olmazsa olmaz. Otobüste yolculuk boyunca emniyet kemerlerini açmayalım."

Çorum'da şehirler arası otobüslere sıkı denetim
Çorum'da şehirler arası otobüslere sıkı denetim
Çorum'da şehirler arası otobüslere sıkı denetim
Çorum'da şehirler arası otobüslere sıkı denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı
Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı
Son dakika haber! 'Anadolu' adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
Son dakika haber! "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Muslera Mete Gazoz Rıza Kayaalp Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da şehirler arası otobüslere sıkı denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:44:50. #1.14#

title