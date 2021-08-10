Çorum'da şehirler arası otobüslere sıkı denetim

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Çorum'da şehirler arası seyahat eden otobüsler, sıkı denetime tabi tutuldu.

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Çorum'da şehirler arası seyahat eden otobüsler, sıkı denetime tabi tutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan kentte otobüs kazası yaşanmaması için sürücü ve yolculara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, şehirlerarası otobüs sürücülerine alkol muayenesi yaptıktan sonra evraklarını inceledi. Yolcular da emniyet kemeri ve maske kullanımı konusunda denetlendi.

Denetim sonrasında ekipler, yolculara çikolata ikramında bulundu.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, sürücülerden yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarmalarını istedi.

Emniyet kemerinin can güvenliği için son derece önemli olduğunu belirten Demir, "Allah korusun, kaza olduğunda tek kurtuluşumuz emniyet kemeri. Yolcularımızı uygun bir dille uyarıp, kemer takmalarını sağlayalım." dedi.

Sürücüleri de uykusuz, yorgun ve alkollü şekilde yola çıkmamaları konusunda uyaran Demir, "Kurallara uyalım, uykumuz gelirse tereddüt etmeden dinlenme yerine otobüsü çekelim. 50 tane can taşıyorsunuz. Sorumluluğu size ait." diye konuştu.

Demir, Çorum'da 7 ayda 25 bin otobüsün denetlendiğini, denetimlerin kaza sayılarına yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Denetimler sayesinde ilimizdeki kaza sayılarında büyük düşüş var. Son günlerde denetimlerimizi daha da artırdık. Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ilave bir ekip daha görevlendirdik. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Otobüsteki yolcuların da mutlaka emniyet kemeri kullanması gerekir. Emniyet kemeri olası bir kazada yaşama şansını yüzde 40 artırıyor. Onun için lütfen emniyet kemerlerini takalım. Gerekirse birbirimizi nazikçe uyaralım. Emniyet kemeri ve maske bizim için olmazsa olmaz. Otobüste yolculuk boyunca emniyet kemerlerini açmayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan