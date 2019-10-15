Çorum'da asayiş

15.10.2019 12:32

Çorum'da Türk Telekom'a ait telefon hattından yaklaşık 400 metre bakır kablo çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Düvenci beldesinde telefon hatlarının kesilmesi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kabloları kestiği iddiasıyla S.K'yi gözaltına aldı.

S.K'nin aracında yapılan aramada, parçalar halinde yaklaşık 400 metre uzunluğunda bakır kablo ve kesici aletler ele geçirildi.

Hırsızlık zanlısının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarmadan hırsızlık operasyonu

Çorum'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezindeki bağ evlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Kontrollerde H.K ve C.Ö'nün içinde bulunduğu aracı durduran jandarma ekipleri, araçta yaptığı aramada bağ evlerinden çalındığı iddia edilen çok sayıda eşya buldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA