Çorum'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Kenan Yaşar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Kenan Yaşar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Vali Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika, dünya tarihinde bizzat kendisinin yaptığı katliamları unutmuş olacak ki Türkiye'yi utanmadan, sıkılmadan soykırım yalanı ile suçluyor." ifadesini kullandı.

Aşgın da Türkiye'ye katliam iftirası atanların önce kendi geçmişleriyle yüzleşmeleri gerektiğini vurguladı.

Katliam iddialarının asılsız olduğunu belirten Aşgın, "Şanlı tarihimizi ve milletimizin tertemiz geçmişi, ABD Başkanının asılsız iddialarıyla asla lekelenemez." değerlendirmesinde bulundu.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk de Biden'ın hiçbir dayanağı ve bilimsel kanıtı olmayan asılsız açıklamasının değersiz ve yok hükmünde olduğunu ifade etti.

1915 olaylarına ilişkin sözde "soykırım" iddialarını öne süren ve destekleyen ülkelerin geçmişlerini tekrar gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, Biden'in mesnetsiz açıklamasını kabul etmediğini ve şiddetle telin ettiğini kaydetti.

Baro Başkanı Yaşar ise Biden'in açıklamasının tarihi gerçeklerden uzak olduğunu, Anadolu topraklarının, geçmişi katliamlarla dolu ABD'den alacağı bir insanlık dersinin olmadığını vurguladı.

Biden'in açıklamasının, radikal Ermeni gruplarının "Taşnak ruhu" ile baskıları sonucu yapıldığının anlaşıldığını ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını bildiren Yaşar, şunları kaydetti:

"Tarih, siyasetçiler tarafından günübirlik politikalara alet edilmemesi gereken, sadece tarihçilerin gerçek verilere dayanarak üzerinde konuşacakları bir bilim dalıdır. Nitekim Türkiye'nin 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı bu minvalde yapılmış bir çağrı olmakla birlikte, gerçeklerin ortaya çıkmasından endişe eden yapılar ve lobiler, bu teklife cevap vermekten dahi çekinmişlerdir. 1915 yılında alınan tehcir kararı dört tarafından saldırıya uğrayan Türk devletinin Anadolu topraklarında hakimiyetini idame ettirebilmek için dönemin hükümeti tarafından alınmış çok doğru bir karar olup, bu karar üzerinden yıllardır devletimize ve milletimize emperyalizm vasıtasıyla adete şantaj yapılmasını reddediyoruz. Çorum Barosu olarak devletimize karşı atılan bu çirkin iftiraya karşı her daim devletimizin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan