Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü(2)ÇERKEZKÖY'DE YOLLAR SUYLA KAPLANDISağanak yağış Çorlu'nun ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de etkili olurken hayatı olumsuz etkiledi.

Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü(2)

ÇERKEZKÖY'DE YOLLAR SUYLA KAPLANDI

Sağanak yağış Çorlu'nun ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de etkili olurken hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren yağışta cadde ve sokaklar adeta göle döndü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korundu. Bir çok ev ve işyerini su bastı. BSH kavşağında ve Kızılpınar Mahallesi'nde rögarların tıkanması nedeniyle Çorlu istikametinden gelen araçlar ilçe merkezine girmekte zorlandı. İlçe merkezinde bir çok mahallede rögarlar taşarken, yaşanan su baskınlarında TESKİ ve Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri uzun süre çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaları inceleyen Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "İlçemizde yarım saat boyunca sağanak yağış etkili oldu. Ekiplerimiz ile birlikte su yoğunluğunun yaşandığı bölgelerimizde incelemelerde bulunuyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin BSH kavşağı ile ilgili yakında düzenlemesi olacak. İnşallah en kısa zamanda çalışmalar tamamlandıktan sonra bir daha böyle durumlarla karşılaşmayacağız" diye konuştu. KIRKLARELİ'DE DOLU YAĞIŞI

Öte yandan Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nacak köyünde ise dolu yağışı etkili oldu. Yağmurun ardından başlayan ve 10 dakika süren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolunun ekili arazilere zarar verip vermediği araştırılıyor.

Kaynak: DHA