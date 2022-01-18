Çocukların kar sevinci - Haberler
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Çocukların kar sevinci

Çocukların kar sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de şehir merkezini beyaza bürüyen kar yağışının tadını çocuklar çıkardı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şehir merkezini beyaza bürüyen kar yağışının tadını çocuklar çıkardı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Cadde, sokak ve parkları beyaza bürüyen kar yağışı güzel görüntüler oluştururken çocuklar karın sevincini yaşadı. Minikler, parkta kartopu oynayarak vakit geçirdiler. Kar yağışını görünce çocuklarını dışarı çıkaran ebeveynler de onlarla birlikte eğlencenin tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR

Çocukların kar sevinci

Çocukların kar sevinci

Çocukların kar sevinci

Çocukların kar sevinci

Çocukların kar sevinci

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yerel, Haber

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