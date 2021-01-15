Çocuğuyla birlikte takip ettiği canlı derslerle okuma yazma öğrendi

Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu birinci sınıfına giden oğluyla uzaktan eğitim kapsamındaki derslere katılan Ceylan Akgün, okuma yazmayı öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Akgün, Milli Eğitim Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzaktan eğitim için hayata geçirdiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sınıf öğretmeni Gülçin Gardaş'dan izin aldıktan sonra oğlu Süleyman Akgün ile canlı derslere katılarak kısa zamanda okuma yazmayı öğrendi.

Akgün, okul müdürü Recep Topal, sınıf öğretmeni Gardaş ve oğluyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i makamında ziyaret etti.

Bilen, ziyarette yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğrencimizin velisi olan Ceylan Akgün, okuma yazma bilmemesine rağmen çocuğuna yardımcı olmak için sürekli canlı derslere katılarak kısa bir zamanda öğrencimiz ile birlikte okuma ve yazmayı öğrenmiş. Okuma yazmayı öğrendikten sonra öğrencimize daha çok yardımcı olacaktır. Bu da bizleri çok memnun ediyor. Okuma yazma öğrenen öğrencimiz Süleyman Akgün ve velisi Ceylan Akgün'ü tebrik ediyorum. Ayrıca sınıf öğretmenimiz Gülçin Gardaş ve okul müdürümüz Recep Topal'a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Bilen, cep telefonundan derslerini takip eden Süleyman Akgün'e tablet hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya