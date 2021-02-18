Clubhouse nasıl indirilir? Clubhouse'da yaş sınırlaması var mı?
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Clubhouse nasıl indirilir? Clubhouse'da yaş sınırlaması var mı?

18.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:02
Clubhouse nasıl indirilir? Clubhouse'da yaş sınırlaması var mı?

Clubhouse uygulaması sosyal medyanın yeni trendi oldu. Uygulama hakkında detaylar merak edilirken Clubhouse nasıl üye olunur, nasıl indirilir ve Clubhouse, yaş sınırlaması var mı gibi konular araştırıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının yeni alışkanlığı haline gelen Clubhouse kullanım şekli ve özellikleriyle merak konusu oldu. Uygulama hakkında Clubhouse'da yaş sınırlaması var mı ve Clubhouse nasıl indirilir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

CLUBHOUSE'DA YAŞ SINIRLAMASI VAR MI?

Clubhouse her geçen gün yeni özellikleriyle kullanıcının karşısına çıkıyor. Uygulamayı AppStore'dan indirebilirsiniz. Davetiye koduyla uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Uygulamanın 17 yaş üzeri kişiler tarafından kullanıldığı biliniyor.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Profil oluştururken ideal açıklama metni uzunluğu 2 satır olmalı,

İlgi alanlarınızı doğru seçmelisiniz,

Davetiye haklarınızı doğru kişilerde kullanmanız gerekiyor,

Hangi türde sohbet odası oluşturacağınıza önceden karar verin,

Bir sohbet etkinliği planlayabilir, plananlan etkinlikleri takvime ekleyebilirsiniz,

Henüz Türkiye'de pek keşfedilmeyen Club sistemi uygulamanın en büyük artılarından,

Engellediğiniz kişilerin bulundukları odaları göremez, katılamazsınız (Karşı taraf için de geçerli),

Clubhouse'a bir bağış sistemi de gelecek,

Twitter ve Instagram hesaplarınızı profilinize ekleyebilirsiniz.

CLUBHOUSE UYGULAMASI NEDİR?

Mart 2020'de Twitter'a "sesli alternatif" olarak çıkan ve sadece davetle üye olunabilen uygulamanın haftalık aktif kullanıcı sayısının 2 milyona ulaştığı açıklandı. Uygulamada müzik, sinema, kültür, teknoloji ve güzellik gibi konuların konuşulduğu pek çok sohbet odası var.

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