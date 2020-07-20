'Cinsel saldırı' fezlekesi düzenlenen HDP'li Çelik, partiden ihraç edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Cinsel saldırı' fezlekesi düzenlenen HDP'li Çelik, partiden ihraç edildi

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan fezleke düzenlenen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

'Cinsel saldırı' fezlekesi düzenlenen HDP'li Çelik, partiden ihraç edildi
20.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:44

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan fezleke düzenlenen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Oluç, 30 Haziran tarihinde grup yönetimi olarak Merkez Disiplin Kuruluna Tuma Çelik'in fezlekesini ilettiklerini hatırlatarak, "Merkez Disiplin Kurulu'nun hızla soruşturma yaparak gereken kararı alması önerimizi yapmıştık. Merkez Disiplin Kurulu, 5 Temmuz tarihinde bize de iletti; Disiplin Yönetmeliğinin 17'nci maddesi gereği soruşturma bitene kadar tedbiren parti içindeki görevlerinden uzaklaştırma kararı aldı. Biz de bu kararı Tuma Çelik'e ilettik. 5 Temmuz tarihinden itibaren parti ile ilgili hem Meclis içinde hem de Meclis dışında herhangi bir faaliyette bulunmaması gerektiğini kendisine tebliğ ettik" dedi.

'KESİN ÇIKARMA KARARI VERDİ'Disiplin Kurulunun çalışmasını sürdürdüğünü aktaran Oluç, "Bugün itibarıyla biraz önce, Disiplin Kurulu'nun kararı ortaya çıktı. Merkez Disiplin Kurulumuz Tuma Çelik hakkında kesin çıkarma kararı verdi. Tüzüğümüzün 58f maddesi gereği, yani 'soruşturulan kişi istifa etse bile disiplin soruşturması tamamlanıncaya ve disiplin kurulu kararı açıklanıncaya kadar istifası kabul edilmez' hükmü gereği Merkez Disiplin Kurulumuz, Tuma Çelik istifa etmesine rağmen hakkında kovuşturma yapmaya devam etti ve bugün itibarıyla kesin çıkarma kararını verdi. Gerekli işlemler yapılıyor. Bunu kamuoyu ile paylaşma gereği duyduk" ifadelerini kullandı.'MENSUR IŞIK OLAYI DİSİPLİN KURULUNDA'Oluç, eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Mensur Işık ile ilgili de disiplin sürecinin devam ettiğini ifade ederek, "Mensur Işık'la ilgili olay ortaya çıkar çıkmaz grup yönetimi olarak Disiplin Kurulu'na biz gereken verileri sunduk, Disiplin Kurulu bu konuyu görüşüyor. Öyle sanıyorum ki bu hafta içinde Mensur Işık ile ilgili de Merkez Disiplin Kurulu'nun bir kararı olacaktır. Onu da sizlerle paylaşacağız" dedi.'ÖRTBAS ETME DURUMU YOK'Oluç, Tuma Çelik'in eyleminin örtbas edildiği iddialarıyla ilgili soru üzerine ise "Herhangi bir örtbas etme durumu yok. Kadın Meclisimiz, kadın beyanını esas alan bir çalışma yürütmektedir her alanda. Kadın Meclisi'ne ilk gelen beyanlar fezleke doğrultusunda olmadığı için Kadın Meclisi ona göre davranmıştır. Ama fezleke ortaya çıkar çıkmaz bu iddiaları gördüğümüz andan itibaren de gerekeni yaptık, grup yönetimi olarak konuyu hızlıca disipline sevk ettik. Disiplin de gereken kararı verdi" diye açıklama yaptı.

Oluç, komisyonda tavırlarının ne olacağı sorusuna ise "Bunu konuşacağız, komisyondaki arkadaşlarla yarın bir araya geleceğiz. Ama şimdiden 'şu olacaktır' diyemem. Fakat ilkesel bir tutum olacaktır. Asla ilkelerimizden taviz veren bir tutum takınmayacağız. Bunu da yarın arkadaşlarımızla konuşup öyle karar vereceğiz" diye yanıt verdi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı Spor
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında...
Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi jenaratörden dolayı olduğu açıklandı Spor
Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi jenaratörden dolayı olduğu açıklandı
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: 'Çek çek, iyi çek'
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: "Çek çek, iyi çek"
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Tuvana Türkay Huysuz Virjin Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon Jandarma
Şu an buradasınız: 'Cinsel saldırı' fezlekesi düzenlenen HDP'li Çelik, partiden ihraç edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 18:12:32. #1.14#
title