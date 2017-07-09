Cinsel İstismarla Suçlanan Öğretmenin Cezası 87 Yıldan 192 Yıla Çıkartıldı

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, 12 öğrenciye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan sınıf öğretmeni Yakup K.'ye Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 87 yıl hapis cezası kararını kaldırıp cezayı artırdı. Mahkeme, Yakup Y.'yi, 15 öğrenciye cinsel istismardan toplam 192 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ndeki ilkokul sınıf öğretmeni olarak görev yapan Yakup K., iddiaya göre, yaşları 7- 8 arasında olan kız ve erkek öğrencilere derste cinsel istismarda bulundu. Yakup K., 2016 yılı ocak ayında tutuklandı. Yakup K. hakkında Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla dava açıldı. Davanın geçen 4 Mart'ta görülen dördüncü duruşmasında, Yakup K.'nin 16 mağdura karşı işlendiği iddia edilen suçla ilgili beraatına, geri kalan 12 öğrencinin her biri için 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' ise suçu sabit görülüp, toplam 87 yıl hapis cezası verildi. Yakup K.'ye verilen cezayı az bulan öğrencilerin aileleri, kararı temyiz etti.



REKOR CEZA



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bazı mağdur avukatları kararla ilgili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Yakup K. tarafından 2008 ile 2016 yılları arasında toplam 28 öğrenciye cinsel istismarda bulunulduğu iddialarını değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi geçen 7 Temmuz'da dava dosyasını inceledikten sonra karara vardı.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi Başkanı Erdal Baytemir, üye hakimler Halim Göksu ile K. Haydar Arslanoğlu'nun yer aldığı mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı. Daha önce 16 mağdur öğrenciye karşı verilen beraat kararlarından 3'ünü bozan mahkeme heyeti, Yakup K. hakkında 12 öğrenci için verilen 87 yıl hapis cezası kararını da yeniden değerlendirdi. Sanık Yakup K.'ye yöneltilen suçlamalarla ilgili herhangi bir ceza indirimi yapmayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi rekor bir ceza vererek Yakup K.'yi, Yargıtay süreci açık olmak üzere, 15 öğrenciye cinsel istismar suçundan toplam 192 yıl hapis cezasına çarptırdı.



- Manisa