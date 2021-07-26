Çinli ve ABD'li yetkililerin görüşmesinde tansiyon yükseldi
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Çinli ve ABD'li yetkililerin görüşmesinde tansiyon yükseldi

Çinli ve ABD'li yetkililerin görüşmesinde tansiyon yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile yaptığı görüşmede ABD'deki bazı kişilerin Çin'i "öcüleştirdiğini" söyledi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile yaptığı görüşmede ABD'deki bazı kişilerin Çin'i "öcüleştirdiğini" söyledi.

Çinli ve ABD'li üst düzey yetkililer arasında aylar sonra yapılan ilk yüz yüze görüşme gergin geçti. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, başkent Pekin'e yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Tianjin kentinde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Xie Feng'in görüşmede, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin çıkmaza girdiğine işaret ederek, bunun nedeninin ABD'deki bazı kişilerin Çin'e "hayali bir düşman" olarak yaklaşması olduğunu belirttiği aktarıldı.

ABD'nin Çin'in gelişmesini engellemeyi ve kendi hegemonyasını sürdürmeyi amaçladığını da savunan Xie, ABD'deki bazı kişilerin Çin'i "öcüleştirmek" suretiyle içerideki siyasi, ekonomik ve toplumsal meselelerden kaynaklı memnuniyetsizliklerde dikkati dışarıya çevirmeye çalıştığını kaydetti. Xie, "ABD'yi bu yanlış düşüncelerini ve Çin'e dönük bu çok tehlikeli politikasını değiştirmeye çağırıyoruz" dedi. Çin'in ABD ile ilişkilerini "iki eşit taraf" olarak sürdürmeyi arzuladığının altını çizen Çinli yetkili, ABD'ye de karşılıklı saygı, adil rekabet ve barış içinde bir arada yaşama yolunu seçme çağrısı yaptı.

Çin'den görüşme öncesinde ABD'ye yaptırım kararı

Basına yansıyan yorumlarda, Çin ile ABD arasındaki gerilimin sürdüğü dönemde gerçekleşen iki bakan yardımcısının buluşmasına dair beklentilerin düşük olduğu belirtilmişti. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ile birlikte yayımladığı bildiriyle Microsoft Exchange'in e-posta sunucusuna yapılan siber saldırıların arkasında Pekin'in olduğunu öne sürmüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, önceki gün yaptığı açıklamada, Çin'in ve uluslararası toplumun ABD'ye diğer ülkelere nasıl eşit şekilde davranılacağına dair "ders'" vermesi gerektiğini söylemişti. Çin ile Pakistan arasında önceki gün düzenlenen stratejik diyalogda konuşan Wang Yi, ABD'nin daima kendisini diğer ülkelerden üstün gördüğünü savunarak, Çin'in bu yaklaşımı kabul etmeyeceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Çin ziyareti öncesinde geçen hafta Japonya, Güney Kore ve Moğolistan'ı ziyaret etmişti.

Diğer yandan, Çinli ve ABD'li üst düzey yetkililer arasındaki görüşmenin Tianjin'de gerçekleşmesine gerekçe olarak, başkent Pekin'e yabancı uyrukluların doğrudan girişinin yasak olması gösterildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, basın toplantısında, Tianjin'in Pekin'e yakın olması ve başkente girişteki karantina düzenlemeleri nedeniyle seçildiğini söylemişti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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