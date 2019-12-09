Çin'deki müthiş Türk'ten EOSB'ye ziyaret

09.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:54

Ziyarette Başkan Vekili Metin Saraç dayer alırken, Eskişehir ve Çin arasındaki ticaretin ve iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Küpeli, "Türkiye'yi Çin'de en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Çok başarılı bir geçmişe sahipsiniz. Sizin oradaki başarınız bizleri çok gururlandırıyor. Bu nazik ziyaretinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin Çinli yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu söyleyerek,"Çinli iş insanları ve sanayiciler Eskişehir'i yeterince tanımıyorlar. Şehrimiz,Çinli yatırımcıların Avrupa ve Ortadoğu pazarına açılması için avantaj arz ediyor. Bölge olarak Çin ile yapılacak olan iş birliğini önemsiyoruz" diye konuştu. Başkan Küpeli ayrıca bölge olarak Çin'e ziyaret düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Başkan Küpeli'yegöstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Rona, Çin'deki organize sanayi bölgeleri hakkında bilgi vererek Eskişehir ve Çin arasında yapılacak olan iş birliği konusunda gereken tüm desteği vermeye hazır olduğunu aktardı.

Kaynak: Bültenler