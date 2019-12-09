Çin'deki müthiş Türk'ten EOSB'ye ziyaret
Haberler » Güncel » Çin'deki müthiş Türk'ten EOSB'ye ziyaret - Haber

Çin'deki müthiş Türk'ten EOSB'ye ziyaret

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, uzun yıllardır Çin'de diplomatlık ve iş insanlığı yapan Noyan Rona'yı ağırladı.

09.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:54
Çin'deki müthiş Türk'ten EOSB'ye ziyaret

Ziyarette Başkan Vekili Metin Saraç dayer alırken, ve Çin arasındaki ticaretin ve iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan , "Türkiye'yi Çin'de en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Çok başarılı bir geçmişe sahipsiniz. Sizin oradaki başarınız bizleri çok gururlandırıyor. Bu nazik ziyaretinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin Çinli yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu söyleyerek,"Çinli iş insanları ve sanayiciler Eskişehir'i yeterince tanımıyorlar. Şehrimiz,Çinli yatırımcıların Avrupa ve Ortadoğu pazarına açılması için avantaj arz ediyor. Bölge olarak Çin ile yapılacak olan iş birliğini önemsiyoruz" diye konuştu. Başkan Küpeli ayrıca bölge olarak Çin'e ziyaret düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Başkan Küpeli'yegöstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Rona, Çin'deki organize sanayi bölgeleri hakkında bilgi vererek Eskişehir ve Çin arasında yapılacak olan iş birliği konusunda gereken tüm desteği vermeye hazır olduğunu aktardı.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler