Çin'de salgın altındaki Vuhan'a 1400 askeri sağlık personeli gönderildi

02.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:26

Çin'in farklı bölgelerinden kalkan 8 askeri kargo uçağı yeni koronavirüs salgını (2019-nCoV) altındaki Vuhan kentine 1400 sağlık personeli ve tıbbi malzeme nakletti.

The Paper gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in başkanlığını yürüttüğü ve ülkenin en üst düzey askeri komuta mekanizması olan Merkezi Askeri Komisyonun onayıyla, askeri uçaklar Vuhan'a sağlık personeli ve tıbbi malzeme götürdü.

Liaoning eyaletindeki Şınyang, Gansu eyaletindeki Lancou, Yünnan eyaletindeki Nanjing ve Guangdong eyaletindeki Guangcou kentinden yola çıkan uçaklar Vuhan'daki Tienhı Havalimanı'na iniş yaptı.

Askeri sağlık personellerinin, 2019-nCoV salgını altındaki kente bir haftada inşa edilen 1000 yataklı Huoşınşan Hastanesinde hizmet vereceği, personelin yarından itibaren görevlerine başlayacağı kaydedildi.

Merkez Bankasından salgından etkilenen sektörlere 43 milyar dolarlık destek

Çin'in Merkez Bankası (PBOC) bazı yerel bankalara, salgından etkilenen şirketlerin finansman ihtiyacı için 300 milyar yuan (yaklaşık 43 milyar dolar) destek verileceğini açıkladı.

PBOC ayrıca bankalara özellikle küçük işletmelerden alacaklarını hemen istememeleri ve faiz oranlarını yükseltmemelerini tavsiye etti.

Diğer yandan Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Sao Yü, yaptığı bir açıklamada, koronavirüs salgının ülkenin finans piyasasındaki etkisinin kısa dönemli ve geçici olacağını dile getirdi.

Son günlerde hızla yayılması ve can kaybının yükselmesine neden olan yeni koronavirüs, şiddetli akut solunum yolu sendormunun (SARS) virüs bulaşma vakasının dünya genelindeki sayısını geride bırakmış durumda. Koronavirüsün ekonominin birinci çeyreği üzerindeki etkisinin SARS'tan daha büyük olması bekleniyor.

Salgınla mücadelede ihmalden dolayı 6 yetkili görevden alındı

Ayrıca Çin basınındaki haberlere göre, yeni koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde bulunan Huanggang kentinde 337 hükümet yetkilisinin salgınla mücadelede gevşeklik gösterdikleri gerekçesiyle cezalandırıldığı bildirildi. Bunlardan 6'sının görevinden alındığı belirtilirken, diğerlerine ne tür cezalar verildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktığı belirtilmişti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Kaynak: AA