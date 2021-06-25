Çin'de dövüş sanatları okulunda yangın faciası: 18 ölü, 16 yaralı
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Çin'de dövüş sanatları okulunda yangın faciası: 18 ölü, 16 yaralı

Çin'de dövüş sanatları okulunda yangın faciası: 18 ölü, 16 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çin'in Shangqiu kentindeki dövüş sanatları okulunda çıkan yangın sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Çin'in Shangqiu kentindeki dövüş sanatları okulunda çıkan yangın sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Okul yöneticisi gözaltına alınırken, yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Çin'in Henan eyaletine bağlı Shangqiu kentindeki bir dövüş sanatları okulunda yerel saatle 03.00 sularında yangın çıktı. Yerel yetkililer aralarında öğrencilerin de bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır olmak üzere 16 kişinin de yaralandığını bildirdi. Çin medyası, yangından etkilenen çocukların çoğunun 7-16 yaşları arasındaki yatılı öğrenciler olduğunu belirtti. 34 öğrencinin bulunduğu okulun yöneticisinin gözaltına alındığı ve alevlerin söndürüldüğü kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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