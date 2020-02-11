: Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu açıldı

11.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:54

Van Valiliği, 9 Şubat'ta Elmacı Mahallesi bölgesine düşen çığ nedeniyle 3 gündür kapalı olan Van-Çatak kara yolunun açıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Van-Çatak kara yolu Elmacı Mahallesi bölgesine düşen çığın çalışmalar sonucu temizlenerek yolun kontrollü şekilde trafiğe açıldığı bildirildi.

Bölgede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yolda buzlanma olduğu belirtilen açıklamada, zorunlu olmadıkça yolun kullanılmaması, kullanacaklara araçlarını kış şartlarına uygun hale getirdikten sonra yola çıkmaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Çatak-Bahçesaray kara yolu Yapılı mezrası ile ilçeye bağlı Korulu ve Bilgi mahallelerinin yoluna düşen çığların temizlenmesi için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çatak Belediyesi de Van-Çatak kara yolunun açıldığını, geçişlerin kontrollü sağlanacağını anons ederek vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: AA

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