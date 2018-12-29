Saniyeler Önce Terk Ettiği TIR Çığ Altında Kaldı, Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı

Dağıstan'da seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, çığın yolu kapatmaya başladığını görünce durdu. Kısa sürede büyük bir kütlenin geldiğini gören sürücü araçtan hızla uzaklaştı ve saniyeler sonra kar kütlesi TIR'ın bulunduğu mevkiden yola yayıldı ve TIR gözden kayboldu.

HER ŞEYİ KAYDETTİ

Karlar altında kalan TIR'ın sürücüsü ise o anları telefona kaydetti. Bu görüntü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Kaynak: DHA