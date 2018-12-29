Saniyeler Önce Terk Ettiği TIR Çığ Altında Kaldı, Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı

Saniyeler Önce Terk Ettiği TIR Çığ Altında Kaldı, Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı

Dağıstan'da bir TIR şoförünün çığdan kurtulduğu anlar kameralara yansıdı. Sürücünün birkaç saniye önce terk ettiği araç yoğur kar kütlesinin altında kaldı.

Dağıstan'da seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, çığın yolu kapatmaya başladığını görünce durdu. Kısa sürede büyük bir kütlenin geldiğini gören sürücü araçtan hızla uzaklaştı ve saniyeler sonra kar kütlesi TIR'ın bulunduğu mevkiden yola yayıldı ve TIR gözden kayboldu.

HER ŞEYİ KAYDETTİ

Karlar altında kalan TIR'ın sürücüsü ise o anları telefona kaydetti. Bu görüntü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.