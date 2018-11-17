Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere kooperatifçilik eğitimi verildi.

Vize İlçesinin Balkaya köyünde bir kahvehanede düzenlenen eğitimde çiftçilere çeşitli bilgiler verildi.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Evren Gülpınar, burada yaptığı konuşmada, kooperatifçiliğin önemine değindi.

Bazı köylerde kooperatifleşmenin başladığını belirten Gülpınar, tüm köylerde bunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını aktardı.

Daha sonra çiftçilerin sorularının yanıtlanması ile toplantı sona erdi.