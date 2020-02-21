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CHP: Sınırın bir kısmını Rusya, bir kısmını Amerika ile koruyamayız

CHP'li Altay, "Türkiye'nin, Suriye merkezi yönetimiyle meselesi yoktur.

21.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:54
CHP: Sınırın bir kısmını Rusya, bir kısmını Amerika ile koruyamayız

CHP'li Altay, "Türkiye'nin, merkezi yönetimiyle meselesi yoktur. Erdoğan'ın ürettiği ve beslediği bir mesele vardır. Suriye ile olan uzun sınırın bir kısmını , bir kısmını Amerika ile koruyamayız. Bu sınırı korumanın yolu, merkezi yönetim ile iş birliği yapmaktır." diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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