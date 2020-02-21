CHP: Sınırın bir kısmını Rusya, bir kısmını Amerika ile koruyamayız

21.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:54

CHP'li Altay, "Türkiye'nin, Suriye merkezi yönetimiyle meselesi yoktur. Erdoğan'ın ürettiği ve beslediği bir mesele vardır. Suriye ile olan uzun sınırın bir kısmını Rusya, bir kısmını Amerika ile koruyamayız. Bu sınırı korumanın yolu, merkezi yönetim ile iş birliği yapmaktır." diye konuştu.