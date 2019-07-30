CHP Parti Okulu 33. Gençlik Kampı tamamlandı

CHP Parti Okulu'nun 33. Gençlik Kampı tamamlandı.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin 30 şehrinden 18-30 yaş aralığında gençlerin katıldığı parti okulu kampı, İstanbul Büyükada'da yapıldı.

Parti üyesi ve gönüllülerinin katıldığı kampta gençlere, "sosyal demokrat ideoloji ve gençlik akran temel siyaset eğitimi" verildi.

Kampa eğitmen olarak, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre, Parti Meclisi Üyeleri Prof. Dr. Burhan Şenatalar ve Prof. Dr. Yüksel Taşkın, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Parti İçi Eğitim Sorumlusu 26. Dönem Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve Parti Okulu Eğitmeni Avukat Oya Tekin katıldı.

Gençlik kampları, ağustosta İzmir Karşıyaka'da devam edecek.

Başvurular, CHP Parti Okulu sosyal medya adreslerinden alınacak.

Kaynak: AA