CHP'nin Adalet Yürüyüşü 24. Gününde (4)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 24. gününde ilk etabı tamamladı. Tuzla'da gece konaklayan Kılıçdaroğlu güne her zaman olduğu gibi basın toplantısıyla başladı. Kılıçdaroğlu, saat 09: 00 itibariyle yürüyüşe başladı. E-5 boyunca yürüyen Kılıçdaroğlu bir kız çocuğunu bir süre kucağında taşıdı. Kılıçdaroğlu Pendik Kaynarca'dan itibaren sahil yoluna indi. Kılıçdaroğlu Pendik'ten sahile inerken arkasındaki kalabalık Tuzla'ya kadar uzandı. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun yanına koruma müdürünü çağırarak atılan bazı sloganlardan duyduğu rahatsızlığı iletti. Kılıçdaroğlu, "Hak, hukuk, adalet" dışında hiç bir slogan atılmamasını istedi. İlk etapta 7 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu, Pendik sahilde kurulan dinlenme alanında mola verdi. - İstanbul