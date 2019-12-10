CHP'li Tanal: "Türkiye'nin insan hakları karnesi kırıklarla dolu"

10.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:30

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 17 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'nin insan hakları karnesinin kırıklarla dolu olduğunu savunarak, "Her geçen gün tablo daha da kötüleşmektedir." dedi.

Tanal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 71 yıl önce kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesiyle herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunun ilan edildiğini ancak birçok ülkede insan hakkı ihlalleri yaşandığını savundu.

Türkiye'nin insan hakları ihlalleri konusunda kötü bir karneye sahip olduğunu ileri süren Tanal, "17 yıllık AKP iktidarında Türkiye'nin de insan hakları karnesi kırıklarla dolu. Her geçen gün tablo daha da kötüleşmektedir. AKP döneminde atama, görevlendirme ve işe alımlarda liyakat ve ehliyetin yerini biat ve yandaşlık almıştır. Nepotizm, akraba, eş, dost, okul arkadaşlığı kayırmacılığı ülkenin en önemli sorunları haline gelmiştir. Türkiye adım adım korku imparatorluğuna götürülmek istenmektedir." diye konuştu.

Tanal, Türkiye'nin, OECD 2019 yılı araştırmasına göre kadına yönelik fiziksel ve duygusal şiddette OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun 2018 yılı raporuna göre ise işçi hakları açısından en kötü 10 ülkeden biri olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılamaların AK Parti iktidarı döneminde arttığını söyleyen Tanal, sanık sayılarının 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren döneminde 340, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde 207, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 158, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 163, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde ise 848 kişi olduğunu kaydetti.

Mahmut Tanal, "12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk 4 yıllık görev süresinde ise ilgili davalardaki toplam sanık sayısı bir önceki döneme göre yaklaşık 19,5 kat artarak 17 bin 406 oldu. 32 yıllık dönem incelendiğinde Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan davaların yüzde 91'i Erdoğan döneminde gerçekleşmiştir." dedi.

Kaynak: AA