CHP'li Sarıbal, pazarcı esnafının hafta sonu kısıtlamasında da tezgah açmasına izin verilmesini istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pazardaki riskin marketlerdeki kadar olmadığını, pazarcı esnafının hafta sonu kısıtlamasında da tezgah açmalarına izin verilmesi gerektiğini savundu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pazardaki riskin marketlerdeki kadar olmadığını, pazarcı esnafının hafta sonu kısıtlamasında da tezgah açmalarına izin verilmesi gerektiğini savundu.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkede patates ve soğanın depolarda çürümeye terk edildiğini, devlet tarafından ürün işleyen fabrikalara destek verilerek bu ürünlerin alınabileceğini ya da ramazanda vatandaşa dağıtılabileceğini söyledi.

Türkiye Kovid-19 risk haritasında kırmızı kategorideki illerde uygulanacak cumartesi-pazar sokağa çıkma kısıtlamasına işaret eden Sarıbal, pazarcı esnafının hafta sonu kısıtlamasında da tezgah açmalarına izin verilmesini istedi. Sarıbal, "Pazarcıların mutlaka pazara gitmelerini sağlamak lazım. Pazarcı esnafı, pazarlardaki riskin, marketlerdeki kadar olmadığını söylüyor. " dedi.

Hükümetin çiftçiyi unuttuğunu öne süren Sarıbal, Avrupa Birliği'nin bütçesinin yüzde 47'sini tarıma destekleme olarak verirken, Türkiye'de bu rakamın bütçenin yüzde 2'sine bile denk gelmediğini iddia etti.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, üreticilerin icra ve haciz işlemlerini bugüne kadar ertelediğini hatırlatan Sarıbal, "Yarından itibaren bu ertelemenin kalkacağı, tekrar haciz ve icra işlemlerinin başlayacağı bir gündeyiz. Bu, Kovid nedeniyle yapılmıştı. Kovid bitmedi. Kovid daha da şiddetlenerek sürüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz