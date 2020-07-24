CHP'li Özcan: "Milli gelirimiz son iki yılda 125 milyar dolar azaldı"
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CHP'li Özcan: "Milli gelirimiz son iki yılda 125 milyar dolar azaldı"

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, 2018 yılında 10 bin 853 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin, 2020'nın ilk üç ayında 9 bin 91 dolara düştüğünü ve milli gelirin 125 milyar dolar azaldığını söyledi.

CHP'li Özcan:
24.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:59

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, 2018 yılında 10 bin 853 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin, 2020'nın ilk üç ayında 9 bin 91 dolara düştüğünü ve milli gelirin 125 milyar dolar azaldığını söyledi.

Özcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin etkisinin kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tek adam rejimine dönüştüğünü öne süren Özcan, "Son iki yılda milli gelirimiz 125 milyar dolar azaldı. 2018 yılının ilk üç ayında 10 bin 853 dolar olan kişi başına düşen milli gelir, 2020'nin ilk üç ayında 9 bin 91 dolara düştü. Mutfaktaki yangın da her geçen gün büyüdü. Tencereler boşaldı, temel gıda maddelerindeki fiyat artışları vatandaşlarımızı canından bezdirdi." dedi.

İş aramaktan vazgeçtiği için TÜİK tarafından işsiz sayılmayanların sayısının ikiye katlanarak 1,3 milyona çıktığını dikkati çeken Özcan, "Resmi rakamlarla perdelenmeye çalışılan işsizlik, görülmemiş boyutlara ulaştı. Geniş tanımlı gerçek işsiz sayısı 10 milyonu aştı. Anne ve babaların okuttuğu gençlerimiz iş bulamıyorlar." diye konuştu.

Özcan, 24 Temmuz'da Lozan Anlaşması'nın imzalandığını anımsatarak, Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen herkesi minnetle andığını dile getirdi.

Gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı da kutlayan Özcan, basın mensuplarına çikolata ikram etti.

Kaynak: AA

Manşet

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