CHP heyeti, Isparta'da esnaf, çiftçi ile ticaret odaları ve STK temsilcileriyle görüşecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP heyeti, Isparta'da esnaf, çiftçi ile ticaret odaları ve STK temsilcileriyle görüşecek

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP heyeti, Isparta'da esnaf, çiftçi ile ticaret odaları ve STK temsilcileriyle görüşecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki parti heyeti, Isparta'da esnaf, çiftçi ile ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek, kentin sorunları hakkındaki izlenimlerini raporlaştıracak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu kurmaylarına erken seçim için tarih verdi: Bu kez olacak, hazırlanın
CHP lideri Kılıçdaroğlu kurmaylarına erken seçim için tarih verdi: Bu kez olacak, hazırlanın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki parti heyeti, Isparta'da esnaf, çiftçi ile ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek, kentin sorunları hakkındaki izlenimlerini raporlaştıracak.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Ahmet Akın başkanlığındaki heyet yarın Isparta'ya gidecek.

Pandemi döneminin etkilerini yerinde inceleyecek heyet, 2 gün boyunca esnafı, çiftçiyi, sendikalar, meslek örgütleri, ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek.

Ziyaret hakkında bilgi veren Akın, "Isparta'da esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, emeklimiz, dar gelirli vatandaşlarımız, işsiz vatandaşlarımız, kadınlarımız ve diğer kesimleri ilk ağızdan dinleyeceğiz. CHP'nin çözüm önerilerini halkımıza anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Akın, kent hakkında hazırlayacakları raporu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacaklarını belirtti.

Ahmet Akın başkanlığındaki heyet şu isimlerden oluşuyor:

"Müzeyyen Şevkin (Adana Milletvekili), Burcu Köksal (Afyonkarahisar Milletvekili), Gamze Taşcıer (Ankara Milletvekili), Servet Ünsal (Ankara Milletvekili), Aydın Özer (Antalya Milletvekili), Süleyman Bülbül (Aydın Milletvekili), Aysu Bankoğlu (Bartın Milletvekili), Mehmet Göker (Burdur Milletvekili), Erkan Aydın (Bursa Milletvekili), Özgür Ceylan (Çanakkale Milletvekili), Bayram Yılmazkaya (Gaziantep Milletvekili), Mahmut Tanal (İstanbul Milletvekili), Sibel Özdemir (İstanbul Milletvekili), Bedri Serter (İzmir Milletvekili), Kamil Okyay Sındır (İzmir Milletvekili), Mahir Polat (İzmir Milletvekili), Sevda Erdan Kılıç (İzmir Milletvekili), Alpay Antmen (Mersin Milletvekili), Suat Özcan (Muğla Milletvekili) Baha Ünlü (Osmaniye Milletvekili) ve Özkan Yalım (Uşak Milletvekili)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hayati Yazıcı Binali Yıldırım Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Cem Adrian Sezen Aksu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP heyeti, Isparta'da esnaf, çiftçi ile ticaret odaları ve STK temsilcileriyle görüşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:10:19. #1.15#
title