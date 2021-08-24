CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kimse endişe etmesin ki ne ittifakta ne partide hiçbir sorun yaşamadan önümüzdeki seçimlere hep beraber gireceğiz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kimse endişe etmesin ki ne ittifakta ne partide hiçbir sorun yaşamadan önümüzdeki seçimlere hep beraber gireceğiz." dedi.

Özel, Kırıkkale'de partisinin Hacılar Belde Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, budan sonraki sürecin ötekileştirenlere inat kardeşleştirmenin, kutuplaştırmaya inat kucaklaşmanın, kavgaya inat barışın, gözyaşına inat herkesin yüzünün güldüğünün vakti olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakın üzerine titrediğini dile getiren Özel, şunları söyledi:

"Kimse endişe etmesin ne ittifakta ne partide hiçbir sorun yaşamadan önümüzdeki seçimlere hep beraber gireceğiz. Türkiye'yi yeniden demokrasiyle, barışla, kardeşlikle, varlıkla, Atatürk'ün gösterdiği gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaştırmakla hepimiz mükellefiz. O güne kadar hep beraber, omuz omuza, yürek yüreğe çalışmak, gayret göstermek hepimizin sorumluluğunda."

Ana muhalefet partisi olarak yapıcı siyasetten yana olduklarını ifade eden Özel, gördükleri yanlışları aktardıklarını kaydetti.

Mülteci konusu

Türkiye'de Suriyelilerden sonra şimdi de Afganlılarla ilgili bir göçmen meselesi bulunduğunu dile getiren Özel, "CHP olarak kesinlikle zavallı göçmene karşı değiliz. Biz, göçmen yaratan politikalara ve politikacılara karşıyız." dedi.

Politikaların ve politikacıların hatalarını söylemeyi, doğru yolu göstermeyi boyunların borcu olarak gördüklerini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidara geldiğimizde ilk iş, Esed'le oturup barışı sağlayıp, dönüp Avrupa'ya, 'Bu insanlar Türkiye'de yıllardır durdu, BM'nin ve AB'nin sorumluluğu var, bu insanlar Suriye'ye gidecek, gittiği yerdeki şartları hep birlikte sağlayacaksınız' deyip, Suriyelileri memleketlerine davul zurna çala çala hepsini teker teker göndereceğiz. Kimseyi dipçikle, iterek kakarak veya zorlayarak değil, Atatürk'ten kalan akıllı dış politikayla en kısa zamanda ülkelerine yollayacağız."

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de açıklamada bulunan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayının erken açıklanmasının zaruri olduğunu belirtti. Adayın erken çıkıp çalışması gerektiğini dile getiren Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Benim adayım arkadaki emekli öğretmen İbrahim ağabey veya hemşire gönül hanım cumhurbaşkanı adayı. Çiftçi, üretici Necmi ağabey adayımız. Mesele şu; aday formalite ama seçim bir oyla kazanılacak. Belki bir oyla kazanılacak, belki 1 milyon oyla. Adayı beklerseniz, merak ederseniz, akşam televizyonlarda CHP'nin adayı o mu, bu mu tartışmalarını izlerseniz zokayı yutarsınız, Tayyip bey balığı tutar."

Konuşmaların ardından Özel, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer tarafından parti binasının açılışı yapıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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