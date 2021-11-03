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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta çiftçiler ve muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta çiftçiler ve muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin kaynaklarının üretenlere ve çiftçilere yeteri kadar verilmediğini ifade ederek, "Dolar arttı, aldı başını gidiyor.

YOZGAT (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin kaynaklarının üretenlere ve çiftçilere yeteri kadar verilmediğini ifade ederek, "Dolar arttı, aldı başını gidiyor. Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyor. Onlar kazanıyor, siz kazanmıyorsunuz." dedi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde çiftçiler ve köy muhtarları ile kahvaltıda bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, meraklanmamalarını, az kaldığını ve sorunları halledeceklerini söyledi.

Bu memleketin aslında zengin ve kaynaklarının olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bütün mesele, kaynak kimin için harcanır? Üreten için mi, alın teri döken için mi harcanacak yoksa birilerine mi verilecek? Şimdi birilerine veriliyor. Biz ona '5'li çete' diyoruz. Oraya veriliyor, büyük ölçüde. Üretene verilmiyor, çiftçiye verilmiyor. Size verilmiyor ama sizin tarımdan çekilmenizi teşvik ediyorlar, dışarıdan getiriyorlar. 'Dışarıdan daha ucuza getiriyoruz' diyorlar. Dolar arttı, aldı başını gidiyor. Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyor. Onlar kazanıyor, siz kazanmıyorsunuz. Onlar kar ediyor, siz kar etmiyorsunuz. Biz onlardan mal alıyoruz kazanıyorlar, bir de onların devleti çiftçisine büyük yardımlar yapıyor. İki yerden kazanıyorlar. Siz de kaybediyorsunuz. Bunu değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz."

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, konuşmanın ardından çiftçiler ve köy muhtarları ile kahvaltı yaptı.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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