CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasette Eşit Temsil"e dair kanun teklifini imzaladı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasette Eşit Temsil"e dair kanun teklifini imzaladı Açıklaması

08.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:07
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasette Eşit Temsil"e dair kanun teklifine ilk imzayı attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasette Eşit Temsil"e dair kanun teklifine ilk imzayı attı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 400'e yakın kadın örgütünün görüşleri alınarak, kadın milletvekilleri, kadın kolları genel başkanlığı ve ilgili akademisyenlerle yapılan çalışmalar ışığında hazırlanan kanun teklifi, milletvekilliği ile yerel seçimlerde yüzde 50 cinsiyet kotasının, fermuar yöntemiyle uygulanmasını öngörüyor.

Kılıçdaroğlu, "Siyasette Eşit Temsil"e dair kanun teklifini imzalayarak, şunları kaydetti:

"Böyle bir kanun teklifini arkadaşlarım hazırladılar. Olağanüstü güzel bir çaba, çabanın güzelliği Türkiye'de kurulu 400'e yakın kadın örgütünün görüşünün alınmış olması. Bütün kadınların bir anlamda görüşünü yansıtan bu teklife birinci imzayı atmaktan son derece mutluyum. Siyaset tarihimizde önemli bir teklif olacak bu, aslında dünya siyaset tarihinde de önemli bir teklif olacak. Yüzde 50 cinsiyet kotası ayrıca fermuar sisteminin getirilmiş olması son derece güzel. Bunu imzalayacağız, parlamentoya sunacak arkadaşlarım, parlamentoda görüşülecek. Umarım bütün siyasi partiler bu teklife destek verirler hatta diğer siyasi partiler de benzer teklifleri getirebilirse parlamentodan oy birliğiyle böyle bir teklifin çıkması, yasalaşması olağanüstü güzel sonuçlar doğuracaktır. Parlamentoda tartışma düzeyinin yükselmesi, daha sağlıklı kararların çıkması açısından, komisyonlarda toplumsal sorunlara daha insancıl yaklaşılması açısından da son derece önemli, böyle düşünüyorum. Umarım bunu yasalaştırırız ve Türkiye'de kadın erkek eşitliğini sağlamış oluruz."

Kadınların taleplerini bir araya getiren, onların sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan güzel bir kanun teklifi hazırlandığını belirten Kılıçdaroğlu, teklifi hazırlayanlara, emek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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