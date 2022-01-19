CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'lı muhtarlarla bir araya geldi

HATAY (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'dan gelen muhtarlarla parti genel merkezinde görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Hatay'dan gelen bir grup muhtarı kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin çözüm önerilerini anlattığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.