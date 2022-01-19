CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'lı muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'lı muhtarlarla bir araya geldi

AA - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'dan gelen muhtarlarla parti genel merkezinde görüştü.

HATAY (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'dan gelen muhtarlarla parti genel merkezinde görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Hatay'dan gelen bir grup muhtarı kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin çözüm önerilerini anlattığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'lı muhtarlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'lı muhtarlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'lı muhtarlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'lı muhtarlarla bir araya geldi

AA - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay, Politika, Güncel, Haber

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